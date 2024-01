Bundesliga: BVB setzt Ausrufezeichen in Darmstadt - Sancho feiert grandiose Rückkehr

Am 17. Spieltag der Bundesliga setzte sich Borussia Dortmund mit einem klaren 3:0-Sieg gegen den SV Darmstadt 98 durch. Julian Brandt (24.), Marco Reus (77.) und Youssoufa Moukoko (90+2.) erzielten die Tore für den BVB.

Obwohl Darmstadt ein aktives Spiel zeigte und vor allem zu Beginn viel Ballbesitz verzeichnete, haperte es an der Chancenverwertung. Dortmund nutzte seine Möglichkeiten effizient und überstand auch eine Schwächephase in der zweiten Halbzeit unbeschadet. Mit dem Sieg stärkt der BVB seine Position, während Darmstadt mit fehlender Durchschlagskraft zu kämpfen hat.

Sancho vorerst auf der Bank

In der Bundesliga-Begegnung zwischen dem SV Darmstadt 98 und Borussia Dortmund gab es auf beiden Seiten bemerkenswerte Veränderungen in den Startaufstellungen. Bei den Gastgebern nahm Trainer Torsten Lieberknecht im Vergleich zum 3:3 gegen die TSG Hoffenheim zwei Wechsel vor. Matej Maglica und Fabian Holland rückten anstelle von Thomas Isherwood und Klaus Gjasula, die beide auf der Bank Platz nahmen, in die Startelf.

Auch bei Borussia Dortmund gab es nach dem 1:1 gegen Mainz zwei Veränderungen. Trainer Edin Terzic musste allerdings unfreiwillige Änderungen vornehmen, da Ramy Bensebaini, der mit Algerien beim Afrika-Cup weilt, und Mats Hummels, der aufgrund eines Infekts ausfiel, nicht zur Verfügung standen. Neuzugang Ian Maatsen, eine Leihgabe des FC Chelsea, kam direkt in die Startelf. Ebenso spielte Salih Özcan von Beginn an. Rückkehrer Jadon Sancho, ausgeliehen von Manchester United, nahm zunächst auf der Bank Platz, ebenso wie die neuen Co-Trainer Nuri Sahin und Sven Bender.

Darmstadt ging mit einer unglücklichen Bilanz in das Spiel. Sie waren aufgrund von 41 Gegentreffern das defensivschwächste Team der Liga und hatten nur fünf ihrer zehn Punkte am Böllenfalltor geholt. Dortmund hingegen punktete stets in der Fremde, trotz eines zähen Spielmonats mit vier Unentschieden und zwei Niederlagen.

Die Aufstellungen

Darmstadt: Marcel Schuhen - Matthias Bader, Emir Karic, Christoph Klarer, Clemens Riedel, Matej Maglica - Fabian Holland, Tim Skarke, Bartol Franjic - Luca Pfeiffer, Tobias Kempe

Dortmund: Gregor Kobel - Emre Can, Ian Maatsen, Nico Schlotterbeck, Thomas Meunier - Marcel Sabitzer, Julian Brandt, Salih Özcan - Donyell Malen, Jamie Bynoe-Gittens, Niclas Füllkrug

Dortmund trifft aus dem Nichts

Die Anfangsminuten der Partie waren von einem ausgeglichenen. Darmstadt zeigte sich angriffslustig und hatte mehr Ballbesitz, konnte jedoch keine klaren Chancen kreieren. Dortmund tat sich zunächst schwer, fand aber mit der Zeit besser ins Spiel. In der 24. Minute gelang den Gästen dann der überraschende Führungstreffer. Jamie Bynoe-Gittens setzte sich auf der rechten Seite gegen zwei Darmstädter durch und passte zu Brandt, der den Ball mit dem rechten Fuß ins lange Eck schoss. Trotz eines verhaltenen Auftritts der Dortmunder, führten sie zur Halbzeit mit 1:0.

Effizienz beschert Dortmund den Sieg

Die zweite Halbzeit begann mit einem Wechsel bei Darmstadt, während Dortmund ohne personelle Veränderungen in den zweiten Spielabschnitt startete. Die Borussen bemühten sich, das Spiel zu kontrollieren, während Darmstadt versuchte, früh zu attackieren. In der 77. Minute schlug Dortmund erneut zu. Sancho setzte Reus in Szene, der den Ball aus kurzer Distanz ins Tor beförderte und so auf 2:0 erhöhte. Trotz der Bemühungen der Darmstädter, gelang es ihnen nicht, den Rückstand aufzuholen. In der 92. Minute setzte Moukoko den Schlusspunkt. Nach einem Doppelpass mit Marcel Sabitzer tanzte er einen Darmstädter Verteidiger aus und schoss den Ball an die Lattenunterkante und ins Tor. Damit endete das Spiel mit einem klaren 3:0-Sieg für Borussia Dortmund.

In der Endabrechnung steht ein 0:3, das dem SV Darmstadt 98 vielleicht ein Tor zu viel aufbürdet. Dennoch, die Hausherren konnten trotz hohem Ballbesitz und aktiver Partizipation im Spiel nicht genug Druck erzeugen und Borussia Dortmund die Stirn bieten. Der BVB hingegen überwand seine anfänglichen Schwierigkeiten und nutzte seine Chancen effizient aus, was letztendlich den Unterschied ausmachte. Besonders hervorzuheben ist die Leistung der eingewechselten Sancho und Reus, die mit ihrem gemeinsamen Treffer den Sack zu machten. Trotz einer Phase geringerer Leistung in der zweiten Halbzeit behielten die Westfalen die Oberhand und fuhren einen verdienten Sieg ein. Für Darmstadt gilt es nun, aus den Fehlern zu lernen und sich auf die nächsten Herausforderungen vorzubereiten.

