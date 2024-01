Bundesliga: Freitagsspiel Mainz gegen Union Berlin abgesagt

Kein Bundesliga-Fußball am Freitag! Die Partie zwischen dem FSV Mainz 05 und Union Berlin ist kurzfristig abgesagt worden. Hintergrund sind die aktuellen Witterungsverhältnisse.

Wie die Gastgeber mitteilten, stellen zu starke Eisbildungen auf den Unterrängen der Mainzer Arena und auf den Anreisewegen ein zu starkes Sicherheitsrisiko dar. Daher wurde die Partie in Absprache mit der DFL abgesagt. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) teilte am Donnerstag mit, dass der „Stadionbetreiber die Spielstätte gesperrt“ habe.

Für Union Berlin ist es die zweite witterungsbedingte Spielverlegung in dieser Saison. Schon im Dezember hatte ein Wintereinbruch in München dazu geführt, dass das Auswärtsspiel beim FC Bayern nicht stattfinden konnte. Die Partie wird in der kommenden Woche nachgeholt.