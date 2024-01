Bundesliga: "Gut, dass ich kein Hellseher bin" - Kießling spricht über Meisterkampf

Wird Bayer Leverkusen dieses Jahr etwa wirklich deutscher Meister, oder thront am Ende doch wieder der FC Bayern München über allen? Stürmer-Legende Stefan Kießling gab sich am Rande des 10. Emsländer Budenzaubers zuversichtlich und zeigte sich von der Werkself vollends überzeugt. Sein persönlicher Fußballnachmittag verlief jedoch weniger erfolgreich...

Kießling schwärmt: “Ein eingeschworener Haufen“

Leverkusen könne tatsächlich Meister werden, aber man dürfe sich keine Fehler erlauben. „Ich glaube schon, dass wenn die Mannschaft daran glaubt und so weiterspielt wie bisher, einiges möglich ist!“

Einen maßgeblichen Anteil am Leverkusener Erfolg habe Cheftrainer Xabi Alonso. „Er kennt sich da natürlich aus, er hat alles gewonnen, er weiß, wie es geht. Es ist ein eingeschworener Haufen. Wenn sie das bis zum Saisonende durchziehen, dann werden wir hoffentlich einen Titel holen“, schlussfolgerte Kießling.

Auch der Afrika-Cup soll Leverkusen nicht aufhalten, man sei entsprechend vorbereitet: „Man wird sehen, was dabei rauskommt. Wir hatten in den letzten beiden Spielen getestet, als Patrik Schick vorne gespielt hat. Dafür haben wir einen breiten Kader, alle wollen spielen – am Ende des Tages, müssen auch alle spielen. Mal schauen, wie die ersten Spiele laufen.“