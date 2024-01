Bundesliga heute: FC Bayern - Bremen LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Die Bundesliga bereitet sich auf das 114. Duell zwischen dem FC Bayern München und dem SV Werder Bremen vor, das am 21.01.24 (Sonntag) um 15:30 Uhr stattfindet. Dieses Match hat in der Bundesliga-Geschichte mehr Austragungen als jedes andere. Die Bayern haben nur gegen Borussia Mönchengladbach mehr Niederlagen kassiert als gegen Bremen, während Bremen gegen Bayern mehr Niederlagen erlitten hat als gegen jedes andere Team. Thomas Tuchel, der Trainer der Bayern, hat als Profitrainer gegen keinen anderen Verein so viele Siege gefeiert wie gegen den SV Werder Bremen. Mit 41 Punkten nach 16 Partien spielt der FC Bayern München seine beste Bundesliga-Saison seit acht Jahren.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bayerns beeindruckende Siegesserie und Bremens Kampfgeist

Die Bayern sind seit 32 Pflichtspielen gegen Werder Bremen ungeschlagen, eine Rekordserie im deutschen Profifußball. Sie gewannen neun der letzten zehn Bundesliga-Spiele, mit Ausnahme des 1:5 gegen Frankfurt am 14. Spieltag. Auf der anderen Seite blieb Werder Bremen unter Trainer Ole Werner in vier Bundesliga-Spielen in Folge unbesiegt und punktete zuletzt dreimal in Folge nach einem Rückstand. Trotzdem ist Bremen mit nur drei Punkten das schwächste Auswärtsteam dieser Bundesliga-Saison.

Schlüsselspieler und Ausfälle

Harry Kane von den Bayern hat in der Bundesliga-Hinrunde 22 Tore erzielt und damit den Rekord eingestellt, den zuvor nur Robert Lewandowski erreicht hatte. Leroy Sané, ebenfalls von den Bayern, sammelte gegen Hoffenheim seine neunte und zehnte Torvorlage in dieser Bundesliga-Saison und ist damit der Topvorbereiter. Auf der Seite von Bremen fehlen Leonardo Bittencourt und Marvin Ducksch aufgrund von Gelbsperren. Ducksch ist mit elf Torbeteiligungen Bremens Topscorer in dieser Bundesliga-Saison und wird erstmals seit dem Bremer Wiederaufstieg ein Bundesliga-Spiel verpassen.

Wird FC Bayern München gegen SV Werder Bremen heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

{ "placeholderType": "MREC" }

1. Liga heute: Wo wird FCB gegen SVW im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: FC Bayern München gegen SV Werder Bremen im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Bayern München gegen SV Werder Bremen im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

{ "placeholderType": "MREC" }

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

----