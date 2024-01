Bundesliga heute: Gladbach - Augsburg LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Borussia Mönchengladbach empfängt am Sonntag, den 21. Januar 2024, den FC Augsburg in der Bundesliga. Das Spiel findet um 17:30 Uhr statt. Die Fohlen haben eine beeindruckende Heimbilanz gegen Augsburg, sie sind seit acht Bundesliga-Spielen ungeschlagen. Darüber hinaus ist Gladbach seit sechs Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen und hat dabei immer mindestens doppelt getroffen. Allerdings wird Julian Weigl, der in dieser Saison häufiger in der Startelf stand als jeder andere Borussia-Spieler, aufgrund seiner 5. Gelben Karte fehlen.

FC Augsburg: Schwierige Auswärtsbilanz und Defensive Probleme

Der FC Augsburg hat in letzter Zeit eine schwierige Phase durchgemacht. Sie blieben zuletzt erstmals unter Jess Thorup vier Bundesliga-Spiele in Folge ohne Sieg und gewannen insgesamt nur eine der letzten acht Partien. Ihre Auswärtsbilanz ist ebenfalls besorgniserregend, sie haben nur eines ihrer vergangenen 21 Bundesliga-Auswärtsspiele gewonnen. Defensiv haben sie in dieser Saison bereits 32 Gegentreffer kassiert und konnten in keiner ihrer vergangenen 22 BL-Auswärtspartien eine Weiße Weste wahren.

Borussia Mönchengladbach: Starke Eckball- und Standardbilanz, aber Punkteverlust nach Führung

Borussia Mönchengladbach hat in dieser Saison eine beeindruckende Bilanz bei Eckbällen und Standardsituationen. Sie haben die meisten Tore nach einem Eckball in der Bundesliga erzielt und auch die meisten Treffer nach Standardsituationen. Allerdings haben sie auch die zweitschwächste Defensive der Liga und haben die meisten Punkte nach Führungen verspielt. Trotzdem ist Robin Hack in Topform und war an den vergangenen drei BL-Spieltagen an vier Treffern direkt beteiligt. Es bleibt abzuwarten, ob er seine Form beibehalten kann und Gladbach zu einem weiteren Heimsieg führen kann.

Wird Borussia M'gladbach gegen Augsburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird BMG gegen FCA im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: Borussia M'gladbach gegen Augsburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Borussia M'gladbach gegen Augsburg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

