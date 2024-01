Bundesliga heute: Wolfsburg - Köln LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Der VfL Wolfsburg trifft heute um 15:30 Uhr auf den 1. FC Köln in der Volkswagen Arena. Beide Mannschaften haben in ihren letzten fünf Bundesliga-Spielen nur jeweils einen Sieg verbuchen können, was die Partie zu einer Begegnung auf Augenhöhe macht. Die Wölfe haben dabei besonders in ihren Heimspielen geschwächelt, während die Kölner auf Auswärtsplätzen wenig erfolgreich waren. Interessant ist, dass in 44% der Bundesliga-Spiele von Wolfsburg in dieser Saison beide Mannschaften in der ersten Halbzeit mindestens ein Tor erzielen konnten.

Wolfsburger Offensive mit Wind und Černý

Die Offensive der Wolfsburger wird von J. Wind und V. Černý angeführt. Wind hat in 50% der Bundesliga-Heimspiele in dieser Saison für den VfL getroffen und in 33% der Bundesliga-Spiele insgesamt. Černý hat in den vergangenen zwei Spielen für die Wölfe getroffen. Beide Spieler könnten also eine entscheidende Rolle in der Partie gegen Köln spielen. Zudem wurden in 50% der Bundesliga-Heimspiele von Wolfsburg in dieser Saison mehr Tore in der ersten Halbzeit erzielt, was auf eine mögliche frühe Offensive der Wölfe hindeutet.

Kölns Auswärtsstärke und defensive Stabilität

Auf der anderen Seite steht der 1. FC Köln, der in den letzten vier Auswärtsspielen weniger als drei Tore kassiert hat. Diese defensive Stabilität könnte es den Kölnern ermöglichen, die Offensive der Wolfsburger in Schach zu halten. Allerdings haben die Geißböcke nur eines ihrer letzten fünf Bundesliga-Auswärtsspiele gewonnen, was ihre Auswärtsschwäche unterstreicht. Es bleibt abzuwarten, ob sie gegen Wolfsburg ihre Defensive stabil halten und gleichzeitig ihre Offensivaktionen effektiv nutzen können.

Wird VfL Wolfsburg gegen 1. FC Köln heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird WOB gegen KOE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: VfL Wolfsburg gegen 1. FC Köln im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfL Wolfsburg gegen 1. FC Köln im Liveticker bei SPORT1

