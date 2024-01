Bundesliga: Kongeniales Duo! BVB atmet auf - die Romanze geht weiter!

„Where is Marco?“ - „Wo ist Marco?“ Es war einer der ersten Sätze von Rückkehrer Jadon Sancho, als er am Donnerstag in der BVB Kabine auftauchte. Sancho suchte Marco Reus, fand ihn und die beiden herzten sich ausgiebig.

Genau so lief es nur zwei Tage später ab. Allerdings nicht in der Kabine, sondern auf dem Rasen. In Darmstadt lief die 77. Spielminute: Sancho war frei durch, suchte und fand Reus - 2:0 für den BVB - die Vorentscheidung.

BVB-Joker machen den Unterschied

Lange Zeit war nicht klar, ob Reus, der am Freitag zum zweiten Mal Papa einer Tochter geworden ist, und Jadon Sancho, der seit vier Monaten kein Pflichtspiel bestritten hat, in Darmstadt überhaupt zu Einsatzzeiten kommen würden. In der 55. Spielminute gab es dann aber Gewissheit: Doppelwechsel: Sancho und Reus standen bereit. Und sie dankten es ihrem Trainer umgehend.

 03:40 BVB-Trainer Edin Terzic über den Rückkehrer Jadon Sancho

Edin Terzic bewies damit ein glückliches Händchen: „Wir wissen, dass sie sich sehr gut verstehen. Was aber wichtig ist: Nicht Jadon hat den Ball auf Reus gespielt, sondern Jadon hat den Ball auf seinen Partner gespielt, auf seinen Mitspieler.“ Jenen Partner, mit dem er eine ganz besondere Verbindung pflegt.

Comeback des kongenialen Duos

Schon zu Sanchos erster BVB-Zeit (2017-2021) verstanden sich die beiden nicht nur neben, sondern vor allem auf dem Platz. Reus auf Sancho oder Sancho auf Reus - diesen Spielzug gab es schon damals zu Genüge. Ein vertrautes Erfolgsrezept, das sich auch gegen Darmstadt bewährte. Verlernt haben sie also nichts!

Im ersten Spiel des Jahres zeigte das Traumduo, wie groß ihr Einfluss auf dem Rasen sein kann. Sie gaben dem Dortmunder Spiel, das zu der Zeit noch auf der Kippe stand, neue Impulse, sorgten für frischen Wind.

„Ich habe bei Jadon immer ein sehr gutes Gefühl, wenn man mit ihm gemeinsam auf dem Platz steht. Weil er einfach immer in der Lage ist, jemanden zu bedienen. Zum Torerfolg, oder um den vorletzten Ball zu spielen. Er hat einfach ein sehr gutes Timing“, lobte Reus seinen Offensiv-Partner.

BVB-Star Reus wollte Sancho schon im Sommer

Schon im Sommer wollte Reus Sancho zurück beim BVB haben: „If you want to, you can come back“ (Wenn du willst, komm zurück, Anm. d. Red.), bot Reus dem Engländer nach einem Testspiel gegen Manchester United an. Dass die beiden ein halbes Jahr später wieder zusammen auf dem Platz stehen, hätte damals wohl niemand gedacht.

Nach einer schwierigen Hinserie kann der BVB dank seines neuen alten Traumduos aufatmen. Die beiden haben sich endlich wieder gefunden - neben und auf dem Platz.