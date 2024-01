Bundesliga: Leverkusen nach Last-Minute-Treffer "Herbstmeister"

Bayer Leverkusen hat sich trotz seiner zahlreichen Ausfälle mit ein paar Wochen Verspätung die „Herbstmeisterschaft“ gesichert. Durch einen späten Treffer von Exequiel Palacios (90.+4) kam die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso beim frechen FC Augsburg zu einem 1:0 (0:0) und kann vom FC Bayern, der am 24. Januar noch ein Nachholspiel gegen Union Berlin absolvieren muss, zum Abschluss der Hinrunde nicht mehr eingeholt werden. Die Werkself geht einstweilen mit vier Punkten Vorsprung in die Rückrunde.

Leverkusen war gegen heimstarke Augsburger, denen aber auch nur ein Sieg aus den vorangegangenen sieben Spielen gelungen war, die bessere Mannschaft. Die Gäste besaßen in einem unterhaltsamen, weil auch jederzeit offenen Begegnung auch zahlreiche gute Gelegenheiten, zum 14. Saisonsieg. Was fehlte, war die letzte Konsequenz und Genauigkeit im Abschluss - bis zum Siegtreffer von Palacios. Zuvor hatte FCA-Keeper Finn Dahmen Schlimmeres verhindert.

Leverkusen ohne Wirtz und Tah in der Startelf

Die zentrale Rolle in der Leverkusener Abwehr, die durch die Abstellungen der Stammkräfte Odilon Kossounou und Edmond Tapsoba zum Afrika-Cup ohnehin ausgedünnt ist, nahm diesmal Robert Andrich ein - eine Vorsichtsmaßnahme: Jonathan Tah (vier Gelbe Karten) drohte eine Sperre für das Top-Spiel am kommenden Wochenende bei RB Leipzig drohte. Auch Florian Wirtz fehlte in der Startelf, kam aber nach einer Stunde.

Die umformierte Abwehr der Werkself geriet erstmals in der 13. Minute in Schwierigkeiten, weil Josip Stanisic in bedrängter Lage zurück zu Lukas Hradecky passte - der Torhüter klärte in höchster Not mit dem Körper. Leverkusen spielte ansonsten schon weitgehend wieder wie Leverkusen vor der Winterpause, war klar überlegen - Augsburg aber blieb giftig und jederzeit eine Gefahr mit Kontern.