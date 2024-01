Bundesliga: Musiala-Doppelpack versüßt emotionalen Bayern-Abend! Neuer mit historischer Pflichtspiel-Marke

Ehre, wem Ehre gebührt! Der FC Bayern München hat Franz Beckenbauer am Freitagabend standesgemäß verabschiedet und dem verstorbenen „Kaiser“ das von Trainer Thomas Tuchel noch vor dem Spiel geforderte „Fußballfest“ gewidmet - wenn auch nicht in glanzvoller Manier.

Gegen die TSG Hoffenheim reichten dem FC Bayern zwei Tore von Jamal Musiala in der 18. und 70. Minute und eines von Harry Kane (90.) zum 3:0 (1:0)-Sieg. Manuel Neuer durfte sich in seinem 500. Pflichtspiel für die Bayern zwar vermehrt auszeichnen - und blieb doch erneut ohne Gegentor.

Mit dem Erfolg rückte der Titelverteidiger zumindest vorübergehend bis auf einen Punkt an Tabellenführer Leverkusen heran, der am Samstag in Augsburg antritt.