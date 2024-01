Bundesliga: Nach Protesten gegen Rechtsradikale! Goretzka bezieht Stellung - "Hat mir Hoffnung gemacht"

Deutliche Worte von Leon Goretzka ! Der Profi des FC Bayern München hat sich klar gegen die rechtsradikalen Tendenzen in Deutschland positioniert und auch gegen die AfD. Der Nationalspieler lobte das Engagement der vielen Menschen bei den Demonstrationen gegen die Umstände im gesamten Land.

„Es hat mir Hoffnung gemacht“, sagte der 28-Jährige in einem Interview mit ran. Die vielen protestierenden Menschen seien ein starkes Zeichen von Zivilcourage. „Es waren nicht nur die rund 200.000 Menschen in München, sondern weitere hunderttausende in ganz Deutschland.“