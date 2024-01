FC Bayern: Goretzka, nur noch Tuchels Lückenbüßer?

„Vergifteter Vertrauensbeweis“ für Goretzka?

Tuchel selbst betonte derweil: „Ich habe überhaupt kein Problem mit Leon und ich glaube, er auch nicht mit mir. Er hat super trainiert die letzten Wochen, war ein wenig krank und hat zwei Spiele von der Bank gehabt und in der englischen Woche direkt wieder begonnen. Also alles gut.“

SVW: Keine Gewinnabgabe an Investoren

Nach Eklat in München: Drei Spiele Innenraumverbot für Bjelica

Goretzka habe in der Vergangenheit häufiger als Innenverteidiger ausgeholfen, was nicht immer fair gewesen sei: „Dann haben wir weiter auf Rapha gesetzt, weil er es gut gemacht hat. Aber man hat heute gesehen: Rapha kann auch gut als linker Außenverteidiger spielen und so haben wir Phonzie mal ne Pause gegönnt.“