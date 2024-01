Bundesliga: Sané-Frust nach Tuchel-Umstellung bei Bayern-Pleite

Es lief die 64. Minute in der Allianz Arena. Der FC Bayern München lag zu diesem Zeitpunkt bereits 0:1 in Rückstand und machte nicht den Eindruck, als ob er die nötigen Mittel habe, die sich anbahnende Pleite noch zu verhindern.

Thomas Tuchel musste also reagieren - und nahm gleich drei Wechsel vor. Leon Goretzka (für Raphael Guerreiro), Mathys Tel (für Alphonso Davies) und Thomas Müller (für Joshua Kimmich) kamen in die Partie.

“Insgesamt haben wir heute nicht viel positive Energie ausgelöst“

Der Flügelstürmer ließ in jener Szene seinem Frust freien Lauf, als er die Anweisung vernahm, er möge seine geliebte Außen-Position verlassen, um in die Mitte zu rücken. Müller musste auf seinen Teamkollegen einreden, doch der war längst bedient und trottete sichtlich genervt davon.

Nach der Partie wurde Tuchel bei DAZN auf die Szene angesprochen und bestätigte, dass so ein Verhalten keine positive Energie bei seinen Mitspielern auslöse,

Die Niederlage wollte der Bayern-Coach aber nicht an Sané festmachen. „Insgesamt haben wir heute nicht viel positive Energie ausgelöst. Wir wollen es jetzt nicht am Leroy – an den zehn Sekunden da – aufhängen, wo er seinen Unmut äußert“, sagte Tuchel.