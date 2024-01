FC Bayern: Überraschend scharfe Tuchel-Worte an Leroy Sané

Tuchel-Ansage an Leroy Sané: Luft nach oben!

Starke elf Assists und acht Tore in 16 Bundesliga-Spielen hat der deutsche Nationalspieler bislang in seiner Statistik stehen - und doch scheint noch viel mehr möglich, da ist sich zumindest Tuchel sicher.

„Wenn er so spielt, wie ich das meine, dann kann er die Gegner in der Liga und auch in Europa körperlich dominieren. Wenn er das macht, wird sein Spiel auch ruhiger und dann wird es spielentscheidend. Dann kann er die Zahlen produzieren, die er hat“, sagte der 50-Jährige und schloss mit einer klaren Ansage in Richtung seines Schützlings: „Da gibt es im Moment Luft nach oben.“