Bundesliga: Shitstorm gegen BVB-Star

„Egoist!“ „Anders bekommt er seine Tore nicht!“ „Füllkrug hätte Sancho schießen lassen müssen“. Viele BVB-Fans sind sauer auf Niklas Füllkrug! In den sozialen Medien ist ein Shitstorm entbrannt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Was war passiert? Beim Spiel gegen den 1. FC Köln dribbelte Jadon Sancho in den Kölner Strafraum, tanzte zwei Gegenspieler aus und wurde im Anschluss von Rasmus Carstensen leicht getroffen. Auch, wenn die Entscheidung aus FC-Sicht hart war, entschied Schiedsrichtiger Daniel Schlager auf Elfmeter für den BVB.

Füllkrug schnappte sich wie selbstverständlich den Ball, wollte ausführen. Dabei wollte unbedingt Sancho schießen: „Gimme the ball“ – „Gib mir den Ball“, forderte Sancho. Füllkrug ließ sich aber nicht beirren, trat selbst an und verwandelte. Die Fans hätten wohl eher Sancho das Tor gegönnt als Füllkrug.

Fan-Shitstorm gegen BVB-Stürmer Füllkrug

„Das ist doch kein Wunschkonzert. Am Ende zählt das Ergebnis“, meint Sedlbauer im SPORT1-Podcast „Die Dortmund-Woche“. Die Kritik der Fans an Füllkrug hält der SPORT1-Reporter für völlig überzogen, zumal Füllkrug mit seinem 16. verwandelten Elfmeter in Folge ein Tor-Garant vom Punkt ist.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Außerdem“, gibt ihm Müller Recht, „gibt es eine klare Rangfolge in der Mannschaft, wer die Elfmeter schießt.“ Und wenn weder Marco Reus noch Emre Can auf dem Platz stehen, fällt die Entscheidung eben auf Füllkrug. Das sei in jedem Klub so und daran habe sich auch ein Sancho zu halten!

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl sieht das ähnlich: „Das ist kein Streit, da diskutiert man eben. Fülle wollte, auch um sich wieder Selbstvertrauen zu holen. Jadon wollte auch. Am Ende haben sie es sauber gelöst, der Ball war drin und am Ende war das entscheidend.“

„Die Dortmund-Woche“, der SPORT1 Podcast zum BVB: Alle Infos rund um Borussia Dortmund - immer dienstags bei SPORT1, auf meinsportpodcast.de, bei Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt

Elfer-Diskussion „Es ist Füllkrugs gutes Recht!“

Nach dem Elfmeter herzte Sancho den Torschützen Füllkrug dennoch. Sedlbauer bestätigt Sancho gute Absichten bei der Aktion: „Es zeigt natürlich, dass Sancho motiviert ist und unbedingt abliefern will, dennoch muss er sich aber auch an die Regeln der Mannschaft halten.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Außerdem spielen die Podcasts-Hosts auf das letzte Mal an, als beim BVB ein nicht etatmäßiger Schütze einen Elfmeter ausführte (Haller im letzten Saisonspiel 22/23 gegen Mainz). Das kostete den Dortmundern am Ende die Meisterschaft.

Für Füllkrug war die Aktion nach dem Spiel übrigens kein Thema mehr. „Jadon hat einen Assist. Natürlich wollte er wieder sein erstes Tor für den BVB schießen, aber glaubt mir, das kommt früh genug“, ist sich Füllkrug sicher.

Kritik an Füllkrugs Spielweise

Die Wut mancher Fans über die Elfer-Entscheidung ist sicherlich auch dem geschuldet, dass die Anhänger mit der Leistung Füllkrugs schon in den letzten Wochen nicht immer zufrieden waren. Auch wenn Füllkrug nach Donyell Malen der beste Torschütze der Borussen ist (6 Tore, 5 Vorlagen), erwarten sich viele in Schwarz-Gelb mehr vom deutschen Nationalspieler.

„Zu oft sieht die Herangehensweise so aus, dass ein langer Ball auf Füllkrug gespielt wird. Entweder er verwertet ihn dann oder er ist futsch“, analysiert Müller und fordert eine spielerische Veränderung. „Eine Option wäre, Moukoko von Anfang an zu bringen. Entweder für oder mit Füllkrug“, schlägt Sedlbauer vor. Das würde den BVB im Spielaufbau, wo es nach wie vor hapert, „flexibler und unberechenbarer“ machen.

Feststeht für Sedlbauer und Müller: Die Kritik an Füllkrugs Leistungen ist an manchen Stellen nicht unberechtigt. Die Kritik an der Elfmeter-Entscheidung ist es aber schon! „In der aktuellen Situation darf es keinen Kuschelkurs geben, dass irgendjemand aus Nostalgie schießen darf“, bilanziert Sedlbauer.