Dortmund-Gala in Köln - aber Zwist um Sancho

Jadon Sancho erweist sich für Borussia Dortmund immer mehr als Glücksgriff.

Nachdem der Neuzugang in seinem ersten Spiel nach der Rückkehr maßgeblich zum 3:0-Sieg in Darmstadt beigetragen hatte, trumpfte Sancho auch in Köln auf und führte die Schwarz-Gelben zu einem 4:0-Sieg

Bereits in der 12. Minute hatte Donyell Malen die Gäste nach einer Eckballvariante in Führung gebracht. In der 58. Minute konnte FC-Verteidiger Rasmus Carstensen Sancho im Strafraum nur regelwidrig stoppen, so dass Schiedsrichter Daniel Schlager Elfmeter pfiff.

Goldtaler sorgen für Unterbrechung

Vor dem Strafstoß kam es dann zu einem kleinen Zwist zwischen Sancho und Niclas Füllkrug: Den Strafstoß wollte der Engländer ausführen und forderte Füllkrug auf, ihm den Ball zu geben (“Give me the ball!“). Der Stürmer ließ sich jedoch nicht mit sich reden und schoss den Elfmeter humorlos in die rechte Ecke.

Damit war die Partie so gut wie entschieden. Nach einem tollen Diagonalball des zweiten Winter-Neuzugangs Ian Maatsen, war es erneut Malen, der nach einem Konter auf und davon war und den Ball zum 3:0 über die Linie drückte. Den Endstand besorgte Joker Youssoufa Moukoko in der Nachspielzeit.