Bundesliga: Sport-Club Freiburg – 1. FC Union Berlin, 0:0 (0:0)

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Der 1. FC Union Berlin stellte in der 69. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Kevin Behrens, Robin Gosens und András Schäfer für Mikkel Kaufmann, Jérôme Roussillon und Brenden Aaronson auf den Platz. In der 83. Minute stellte Freiburg personell um: Per Doppelwechsel kamen Lucas Höler und Maximilian Philipp auf den Platz und ersetzten Noah Weißhaupt und Vincenzo Grifo. Nachdem die erste Hälfte torlos über die Bühne gegangen war, hatten die Zuschauer zur Pause immerhin noch die Hoffnung auf Besserung. Doch am Ende brachte auch der zweite Spielabschnitt nichts Entscheidendes mit sich. Es blieb bei der Nullnummer.