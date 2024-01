Bundesliga: SV Darmstadt 98 – Borussia Dortmund, 0:3 (0:1)

Per Rechtsschuss traf Julian Brandt vor 17.810 Zuschauern zum 1:0 für den Gast. Ein Tor mehr für Dortmund machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus. Bei Darmstadt kam zu Beginn der zweiten Hälfte Oscar Vilhelmsson für Matthias Bader in die Partie. In der 55. Minute stellte Borussia Dortmund personell um: Per Doppelwechsel kamen Marco Reus und Jadon Sancho auf den Platz und ersetzten Brandt und Jamie Bynoe-Gittens. Reus beförderte das Leder mit einem Linksschuss zum 2:0 zugunsten des BVB über die Linie (77.). Der SV Darmstadt 98 stellte in der 87. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Andreas Müller, Fabio Torsiello und Christoph Zimmermann für Tobias Kempe, Luca Pfeiffer und Tim Skarke auf den Platz. Moukoko stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff mit rechts den Stand von 3:0 für Dortmund her (92.). Ein starker Auftritt ermöglichte Borussia Dortmund am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Darmstadt.