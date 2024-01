Bundesliga: Thomas Müller schreibt Borussia Dortmund ab

Thomas Müller glaubt nicht, dass Borussia Dortmund in dieser Saison noch einmal ins Meisterrennen einsteigen kann. Der Superstar des FC Bayern hat stattdessen vor allem Spitzenreiter Bayer Leverkusen im Blick.

Im vergangenen Jahr war es zu einem Last-Minute-Showdown zwischen den Bayern und Dortmund gekommen. Müller hatte im Vorfeld in einer Videobotschaft gegen den vor dem letzten Spieltag an der Spitze liegenden BVB gestichelt.

Dies werde diesmal nicht nötig sein: „Ich glaube nicht, dass Dortmund in dieser Saison am letzten Spieltag noch um die Meisterschaft kämpft“, meinte Müller im Gespräch mit der Sport Bild .

Leverkusen? Anerkennung, mehr aber auch nicht

Und auch auf eine Kampfansage an Leverkusen verzichtete er: „Das ist nicht nötig. Wir haben Anerkennung für die Leistung von Leverkusen, aber mehr auch nicht.“ Der Routinier gab allerdings zu, dass er sich einen Ausrutscher des extrem souveränen Tabellenführers wünsche.

„Dann hoffst du: Hey, jetzt lasst mal was liegen! Und wenn du wieder feststellst, zur Halbzeit steht es 3:0 - dann sagst du dir: okay, verdammt!“, erklärte Müller. Die Bayern liegen in der Bundesliga vier Punkte hinter der Werkself, haben aber noch ein Spiel mehr zu absolvieren. Dortmund hat aktuelle 15 Punkte Rückstand auf Platz eins.