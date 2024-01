Bundesliga: VfB-Pleite nach Fast-Abbruch

VfB-Fans sorgen für Eklat - Hamann wütet

Der VfB Stuttgart kann in Abwesenheit von Serhou Guirassy weiterhin nicht siegen und verliert in Bochum. Das Ergebnis rückt jedoch durch einen Fast-Spielabbruch wegen eines Banners in den Hintergrund. Dietmar Hamann redet sich deswegen bei Sky in Rage.