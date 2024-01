BVB: Irrer Füllkrug-Vergleich mit CR7! „Spiele seit 12 Jahren Bundesliga und du weißt dat nicht?

Der 3:1-Sieg im Revierderby gegen den VfL Bochum dürfte Niclas Füllkrug wohl länger in Erinnerung bleiben. Nicht nur markierte der Nationalstürmer mit seinem Dreierpack seinen erst dritten Dreifach-Torerfolg in der Bundesliga, auch konnte er durch die beiden Elfmetertreffer (7. Minute/90.+1) seine Serie von nun 13 Elfmetern in Folge ohne Fehlschuss ausweiten.