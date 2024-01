BVB: Problemlöser gesucht! Terzic testet Linksverteidiger

BVB-Coach Terzic testet drei Linksverteidiger

Weicht Schlotterbeck auf links aus?

Nach rund einer Stunde durfte sich Nico Schlotterbeck links hinten probieren. Der 24-Jährige war in der bisherigen Saison neben Mats Hummels in der Innenverteidigung so gut wie gesetzt. Dass der Nationalspieler Offensivdrang in sich trägt, bewies er in der Vergangenheit des Öfteren. „Er ist ein sehr ballsicherer Spieler und er hat im Dreierketten-Aufbau schon oft extrem breit gestanden“, erklärte Terzic.