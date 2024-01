Tränen-Abgang im Doppelpass! Effenberg erklärt: Darum verließ ich das Studio

„Was war Franz Beckenbauer für dich - als junger Mann, und später als du bei Bayern warst? Was für eine Bedeutung hatte er für dich und dein Leben?“, hatte Moderator Florian König den SPORT1 -Experten im STAHLWERK Doppelpass am Sonntagmittag gefragt.

Effenberg: “Meine Emotionen waren so stark, dass mir die Worte fehlten“

Nach der Sendung erklärte Effenberg bei SPORT1, warum er von seinen Gefühlen so übermannt worden war. „Franz war für mich wie für viele andere eine ganz besondere Persönlichkeit. In diesem Moment waren meine Emotionen so stark, dass mir die Worte fehlten.“