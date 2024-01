De Ligt läuft wieder - Tuchel bremst Transfer-Spekulationen

Bayern München kann im Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen am Sonntag (15.30 Uhr im LIVETICKER) womöglich doch auf Innenverteidiger Matthijs de Ligt zurückgreifen. Der Niederländer, der sich im Kurztrainingslager in Faro/Portugal eine Blessur am linken Knie zugezogen hatte, ist am Mittwoch wieder ins Lauftraining eingestiegen.