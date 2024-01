4:4 gegen Drittligist! Wildes Debüt für Baumgarts Nachfolger in Köln

Zwei Tage nach dem Amtsantritt des 46 Jahre alten Cheftrainers spielte der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist im Testspiel 4:4 (2:3) bei Drittligist Rot-Weiss Essen. Von einer guten Generalprobe des Tabellen-17. für das richtungweisende Ligaspiel gegen Aufsteiger 1. FC Heidenheim am kommenden Wochenende kann nicht die Rede sein.

Köln früh 0:2 in Rückstand

Vor 4500 Fans im Stadion an der Hafenstrafe ging der Underdog bereits nach 23 Sekunden durch Marvin Obuz, gebürtiger Kölner und FC-Leihgabe, in Führung. Zudem trafen Leonardo Vonic (17., 42.) und Ron Berlinski (81.). Für die Gäste besorgten Davie Selke (32.), Luca Waldschmidt (49.) und Florian Dietz (84./Handelfmeter) die Anschlusstreffer, ehe Jan Thielmann (99.) ausglich.

Auf holprigem Untergrund und bei frostigen Temperaturen zeigte sich die FC-Defensive insbesondere in der ersten Hälfte der 4x30 Minuten wenig bundesligatauglich. RWE erspielte sich zahlreiche Chancen, unter anderem musste Innenverteidiger Timo Hübers (30.) in höchster Not auf der Torlinie klären.