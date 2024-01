Erobert Borja Iglesias mit Leverkusen die Bundesliga?

Wie viele Flanken die Leverkusener in den Sechzehner schlugen, war in den finalen Minuten gar nicht mehr zählbar. Doch Gladbach verteidigte enorm diszipliniert, köpfte alles weg und rettete das überraschende 0:0 bis zum Abpfiff. Bayer hatte dagegen am Ende nicht mehr den nötigen Biss, auch nicht mehr genügend Durchschlagskraft. Die hätte vielleicht der neue Torjäger bringen können, der war „heute aber noch nicht da“, stellte Jonas Hofmann lachend fest.