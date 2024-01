Erstes Spiel nach Beckenbauer-Tod: TSG erwartet Emotionen

Trainer Pellegrino Matarazzo vom Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim wird in der Vorbereitung auf den Wiederbeginn der Fußball-Bundesliga am Freitag bei Rekordmeister Bayern München (20.30 Uhr) auf den Tod der Münchner Ikone Franz Beckenbauer reagieren.

"Das erste Spiel in München nach seinem Tod wird sicher sehr emotional für alle. Darauf werde ich die Jungs vorbereiten", sagte der Coach am Mittwoch: "So bald das Spiel läuft, sind die Jungs dann hoffentlich in ihrem Tunnel."