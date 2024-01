Ex-Bayern-Stürmer Luca Toni verabschiedet Franz Beckenbauer: "Gute Reise"

Franz Beckenbauer stirbt im Alter von 78 Jahren. Stürmer-Legende Luca Toni erinnert sich exklusiv bei SPORT1 an das Kennenlernen des „Kaisers“.

„Das tut mir wirklich sehr leid. Als ich nach München kam, habe ich ihn kennengelernt. Er war eine Legende der Bayern und des gesamten Weltfußballs, weil er einer der besten Fußballer der Geschichte war“, so der inzwischen 46-jährige Italiener: „Aber zum Leben gehört leider auch der Tod dazu.“

Der schlaksige Torjäger mit den schwarzen Haaren und dem ikonischen Ohrschrauber-Torjubel zeigte sich bei SPORT1 stolz, dass er Beckenbauer zu Lebzeiten einige Freude bereiten konnte. „Ich weiß, dass er es genossen hat, als er mir beim Toreschießen zugeschaut hat. Das macht mich glücklich“, schwelgte Toni in wohligen Erinnerungen.

Toni verabschiedet Beckenbauer: „Gute Reise“

Luca Toni lief vom Sommer 2007 bis zum Winter 2010 insgesamt in 89 Pflichtspielen für den deutschen Rekordmeister auf und legte dabei mit 59 Toren und 25 Assists herausragende Zahlen auf.

Speziell im kongenialen Duo mit Franck Ribéry wird Toni den Bayern-Fans in Erinnerungen bleiben. Nun aber erinnert sich der Stürmer selbst an eine Klublegende, die am Sonntag von uns ging: Franz Beckenbauer.