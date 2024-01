FC Bayern: Das besprach Neuzugang Dier mit Harry Kane

Es klingt wie die Wiedervereinigung zweier alter Freunde! Neun Jahre lang spielten Harry Kane und Eric Dier gemeinsam für Tottenham, nun sehen sich die beiden englischen Nationalspieler im Trikot des FC Bayern in München wieder.

Kein Wunder, dass sich der Stürmer-Star mit dem Neuzugang bereits im Vorfeld des Transfers ausgetauscht hat. Worum es dabei ging, verriet Dier nun in einem vom FC Bayern auf Social Media geteilten Video.

Der Clip, der eine Chronik des ersten Tages von Dier an der Säbener Straße darstellen sollte, sprach er über das Wiedersehen mit Kane: „Ja, ich hab‘ gestern mit Harry gesprochen“, so der 29-Jährige lächelnd in die Kamera.