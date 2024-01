FC Bayern: Knackt Harry Kane den Lewandowski-Rekord? "Auf alle Fälle schafft er das!"

Zwanzig Tore in neunzehn Spielen? Für die meisten Bundesliga-Spieler wohl ein Ding der Unmöglichkeit, bei Harry Kane aber durchaus vorstellbar. Trifft der Superstar des FC Bayern weiter wie bisher, kämen sogar noch deutlich mehr Buden zusammen. Und damit wäre ihm der Torrekord für eine Saison sicher.

Entsprechend überzeugt ist auch Uschi Müller, dass Kane (21 Tore in 15 Spielen) eine neue Bestmarke aufstellen wird. Die Witwe des langjährigen Rekordhalters Gerd Müller meinte im Gespräch mit der Sport Bild : „Ist doch klar, dass Harry Kane jetzt Robert Lewandowski überholt, dass er sich den Rekord schnappt.“

Gerd Müller stand 49 Jahre lang alleine an der Spitze, seine 40-Tore-Saison 1971/72 wurde erst vor zwei Spielzeiten von Lewandowski übertroffen. Ein Tor mehr gelang dem Kane-Vorgänger damals.

Kein Kane-Rekord? „Es müsste etwas Furchtbares passieren“

Doch der Engländer schickt sich nun in seiner ersten Saison an, noch häufiger einzunetzen: „Auf alle Fälle schafft er das! Es müsste schon etwas Furchtbares passieren, wenn das nicht klappen sollte“, meinte Uschi Müller.

Ihr Mann war am 15. August 2021 verstorben. Der legendäre Rekord-Torjäger „hätte es Lewandowski gegönnt, genauso wie er es jetzt Harry Kane gönnen würde“, sagt seine Witwe: „Er hätte gesagt: ‚Super. So was brauchen wir bei Bayern!‘“