FC Bayern: Müller-Konsequenz nach Pleite?

Bayern -Star Thomas Müller veranstaltet seit acht Jahren zusammen mit Sky -Moderator Michael Leopold ein Charity-Schafkopfturnier, soll am Montag aber erstmalig seine Teilnahme an diesem abgesagt haben.

Laut Bild will Müller nach der Pleite gegen Werder Bremen seinen vollen Fokus auf das Bundesliga-Nachholspiel gegen Union Berlin richten. Der Rekordmeister empfängt die Eisernen am Mittwochabend in der Allianz Arena.