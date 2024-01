FC Bayern: Tuchel? Ex-Nationalspieler wird deutlich

Basler: „Tuchel ein hervorragender Trainer“

„Das Einzige, was ich mir nach Nagelsmann und Tuchel bei Bayern vorstellen könnte, wäre Jürgen Klopp. Also was anderes kann ich mir überhaupt nicht vorstellen“, betonte der SPORT1-Experte. Klopp hatte in der vergangenen Woche seinen Abschied in Liverpool zum Saisonende verkündet.