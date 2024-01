FC Liverpool verkündet Klopp-Hammer! Trainer verlässt englischen Topklub!

Jürgen Klopp verlässt den FC Liverpool zum Ende der laufenden Saison. Das gab der englische Topklub am Freitag bekannt.

In einem offiziellen Statement nannte der Startrainer die Gründe für den unerwarteten Schritt. „Ich kann verstehen, dass es für viele Leute in diesem Moment ein Schock ist, wenn man es zum ersten Mal hört, aber natürlich kann ich es erklären - oder zumindest versuchen, es zu erklären“, sagte Klopp.

„Es ist so, dass ich - wie soll ich es sagen - immer weniger Energie habe“, führte der 56-Jährige aus: „Ich habe aktuell kein Problem, klar, ich wusste schon länger, dass ich es irgendwann bekannt geben muss, aber mir geht es jetzt absolut gut. Ich weiß, dass ich den Job nicht wieder und wieder und wieder und wieder machen kann.“

Klopp liebt Liverpool - doch nach neun Jahren wird Schluss sein

Klopp sprach auch die Fans direkt an - nach all den gemeinsamen Erlebnissen sei „der Respekt vor euch gewachsen, die Liebe zu euch gewachsen und das Mindeste, was ich euch schulde, ist die Wahrheit - und das ist die Wahrheit.“