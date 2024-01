FC Bayern: Was der Eberl-Deal für den Klub bedeutet

Das „fehlende Commitment“, das Max Eberl in Leipzig vorgeworfen wurde, dürfte in München kein Problem darstellen. Schließlich hat Eberl nie einen Hehl aus seiner besonderen Beziehung zum FC Bayern gemacht.

Immer wieder wurde daher sein Name gehandelt, wenn es um die Besetzung des seit der Trennung von Hasan Salihamidzic im Mai vakanten Postens des Sportvorstands beim FC Bayern ging. Wie Sky am Montag berichtete, sollen im Rahmen einer Aufsichtsratssitzung Ende Februar Fakten geschaffen und Eberl in die Führungsriege der Münchner berufen werden.