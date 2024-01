FC Bayern: Welche Rolle Bayern-Star Tel beim Boey-Transfer spielte

Dabei sorgte auch Bayern-Star Mathys Tel dafür, dass sich der 23-Jährige für den Wechsel an die Isar entschied, wie Boey selbst verriet: „Ich habe mit Mathys (Tel, Anm. d. Red ) gesprochen, er ist ein guter Freund von mir. Er wollte unbedingt, dass ich komme. Er ist ein guter Typ, vielen Dank“.

Boey teuerster Wintertransfer der Vereinshistorie

Für den Franzosen mussten die Münchener rund 30 Millionen Euro an fixer Ablöse zahlen, was den Rechtsverteidiger zum teuersten Wintertransfer in der Vereinshistorie macht. Sportdirektor Freund erklärte vor dem Spiel gegen Augsburg, dass Boey ein absoluter Wunschspieler sei, da er „viel Power und Energie mitbringt und ein sehr guter Zweikämpfer ist“.