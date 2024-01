Freund nach Bayern-Niederlage: "Keine Leidenschaft"

Bayern Münchens Sportdirektor Christoph Freund hat die Spieler des Fußball-Rekordmeisters nach der überraschenden Niederlage gegen Werder Bremen scharf kritisiert. "Wir haben blutleer gespielt in der ersten Halbzeit, keine Leidenschaft, kein richtiger Mumm", sagte Freund am Sonntagabend im BR: "Man hat nicht gesehen, wer dieses Spiel unbedingt gewinnen will."