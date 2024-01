Für null Euro? Verwirrung um Bayern-Deal mit Dier und Tottenham

Seit Donnerstagabend ist es offiziell, Eric Dier hat sich dem FC Bayern angeschlossen . Dies gaben sowohl der deutsche Rekordmeister als auch der abgebende Verein, Tottenham Hotspur, bekannt. In den Mitteilungen der Vereine findet sich allerdings ein erstaunlicher Unterschied.

Denn die Spurs sprechen in ihrem Statement von einem Leihgeschäft, das per Option zu einem festen Transfer werden könnte. Die Bayern erklärten derweil, dass Dier bereits fest bis zum Ende der Saison verpflichtet worden sei. Die Münchner gaben weiterhin an, dass der Vertrag des Engländers die Option auf eine Verlängerung um ein Jahr beinhalte.