Gladbach: Neuhaus nach "Monstergrätsche" wieder im Aufwind?

Die Reaktion sprach Bände und war bezeichnend für die irre Energieleistung von Borussia Mönchengladbach beim torlosen Remis gegen Titel-Aspirant Bayer Leverkusen. Florian Neuhaus breitete seine Arme aus, ballte mit beiden Händen eine Faust, schrie seine ganze Freude in Richtung des Gästeblocks raus und feuerte seine Mitspieler an. Direkt neben ihm lag der total entnervte Jeremie Frimpong auf dem Rasen und verstand wie die gesamte Werkself die Welt nicht mehr.

Was war geschehen? Es lief die 61. Minute, da war Frimpong, am Samstag personifizierter Chancentod der Leverkusener, aus der eigenen Hälfte startend alleine auf Borussen-Torhüter Moritz Nicolas zugelaufen. Weil der Niederländer am Ende seines Sprints aber immer langsamer wurde, biss sich Neuhaus noch einmal zurück in die Szene und bewahrte sein Team mit einer sensationellen Grätsche gegen den einschussbereiten Frimpong vor dem Rückstand - dieser wäre beim drückend überlegenen Tabellenführer wohl Gladbachs Knockout gewesen.