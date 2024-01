Hofmann warnt vor Gladbach: "Nicht den Fokus verlieren"

Fußball-Nationalspieler Jonas Hofmann von Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen warnt vor dem Heimspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) vor Gegner Borussia Mönchengladbach. "Wir spielen am Samstag zu Hause und sind Favorit, trotzdem dürfen wir nicht nachlassen und den Fokus verlieren", sagte der Ex-Gladbacher im Interview mit der Rheinischen Post.

Ärgern könne Bayer "jeder in der Bundesliga, weil das Niveau sehr ausgeglichen ist. Den Sieg der Bremer in München hat wohl vorher keiner für möglich gehalten". Bayer habe auch in Augsburg "lange gebraucht, um das Spiel für uns zu entscheiden".