BVB-Kapitän Can: "Neue Co-Trainer werden uns sehr helfen"

Kapitän Emre Can von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat schon nach den ersten Einheiten von den neuen Co-Trainern Nuri Sahin und Sven Bender geschwärmt. „Sie werden uns sehr helfen, ich halte von beiden sehr viel“, sagte Can im Trainingslager im spanischen Marbella.

Die einstigen BVB-Meisterspieler waren in der Winterpause zur Unterstützung von Coach Edin Terzic verpflichtet worden. "Es wird sich einiges ändern", ist sich Can sicher. Sahin und Bender seien "zwei junge Trainer, die in Dortmund schon viel erreicht haben".