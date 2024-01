Kopfstoß, Würger, Schwalbe: Die größten Trainer-Eklats im deutschen Fußball

SPORT1 stellt die größten Trainer-Aufreger an der Seitenlinie der deutschen Elite-Wettbewerbe zusammen.

Eugen Hach (Alemannia Aachen/5. Mai 2000):

Der Aachen-Trainer würgte in der achten Spielminute Cottbus-Stürmer Franklin Bittencourt mit beiden Händen von hinten am Hals. Als Konsequenz erhielt Hach eine Sperre von drei Monaten und wurde mit einer Geldstrafe in Höhe von 15.000 Mark belegt.