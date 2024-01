Nächste Ehrung für Bayern-Star? Harry Kane auf Shortlist für FIFA-Weltauswahl

Nachdem er am Dienstag als bester Erstliga-Torschütze des Jahres 2023 ausgezeichnet wurde , kann sich Harry Kane Hoffnungen auf die nächste Ehrung machen. Der Torjäger des FC Bayern ist einer von 23 Spielern, die als Finalisten für die FIFA-Weltauswahl feststehen.

Über 28.000 Profifußballer haben vom 19. Dezember 2022 bis 20. August 2023 für ihre Mannschaft des Jahres abgestimmt. Die Gewinner werden am 15. Januar 2024 im Rahmen der „The Best FIFA Football Awards“ in Kanes Heimatstadt London bekannt gegeben.