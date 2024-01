"Paukenschlag": Englands Presse feiert Sancho-Comeback beim BVB

Was für ein Comeback! In der 55. Minute eingewechselt, bereite BVB-Rückkehrer Jadon Sancho direkt das 2:0 für Marco Reus in Darmstadt vor. Am Ende gewannen die Schwarz-Gelben mit 3:0 und alle lagen sich in den Armen.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Seitdem ich wieder zurück bin, fühlt es sich wie zu Hause an“, schwärmte Sancho nach der Partie. Doch nicht nur der 23-Jährige selbst war voll des Lobes für sich und seine Teamkollegen - auch die englische Presse feierte den so oft Gescholtenen, der eine Zeit des Grauens bei Manchester United hinter sich hat.

SPORT1 zeigt eine Auswahl der besten Pressestimmen aus England.

„Ten Hag hat ihn zurückgehalten“

The Sun: „Jadon Sancho trifft nach nur 22 Minuten bei seinem zweiten Dortmunder Debüt und die Fans von ManUtd schimpfen: ‚Ten Hag hat ihn zurückgehalten.‘“

{ "placeholderType": "MREC" }

The Daily Mail: „Der in Ungnade gefallene Engländer konnte schnell überzeugen, als er in der 55. Minute eingewechselt wurde und gleich ein Tor vorlegte. Seine früheren Erfolge in Dortmund waren sogar noch beeindruckender und die ersten Anzeichen deuten darauf hin, dass er wieder auf dem Weg zu seiner früheren überragenden Form ist“.

„Sancho hat mit einem Paukenschlag begonnen“

Goal: „Wir werden nie erfahren, was wirklich hinter den Kulissen zwischen Sancho und Manchester Uniteds Trainer Erik Ten Hag vorgefallen ist, aber jetzt, da der englische Nationalspieler die Red Devils verlassen hat, hat er die Chance, seine Karriere wieder in Gang zu bringen. Der 23-Jährige, der von der Bank kam, hat mit einem Paukenschlag begonnen und hofft, dass er weiter beeindrucken kann“.