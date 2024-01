Profivertrag beim BVB? Jetzt spricht Brunners Vater

Profivertrag zum Geburtstag? In knapp einem Monat, am 15.02., feiert Paris Brunner seinen 18. Geburtstag. Dann ist das BVB-Juwel voll geschäftsfähig und kann somit selbst seinen ersten Profivertrag unterschreiben. Im Gespräch mit den Ruhr Nachrichten meldete sich jetzt Brunners Vater und Berater, Norbert Brunner zu den Verhandlungen und drückte etwas auf die Euphoriebremse.

Dass Brunner einen Profivertrag beim BVB unterschreibt, schien bislang nur Formsache zu sein. „Es ist nichts entschieden. Wir sind aktuell noch in Gesprächen mit Borussia Dortmund und besprechen die fußballerische Entwicklung, die Paris durch den BVB aufgezeigt wird“, erklärte Papa Brunner. Klingt so, als würde auf einmal die Brunner-Seite am längeren Hebel sitzen. Dabei sah es vor wenigen Wochen und Monaten noch ganz anders aus.