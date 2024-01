Brunner-Zukunft beim BVB? Kehl verrät Plan

Brunner-Gespräche laufen

Sportdirektor Sebastian Kehl äußerte sich nun bei Sky90 zu den Plänen: „Paris hat noch einen Vertrag. Wir versuchen, diese Personalie mit Weitblick anzugehen. Wir sind in Gesprächen mit den Eltern. Es war eine Menge los bei ihm in den letzten Monaten. Wir versuchen, ihm Halt und Orientierung zu geben. Er wird noch lernen können.“

Irgendwann werde es aber eine Entscheidung geben müssen: „Ich kann sagen, dass wir in Gesprächen sind, ja. Er war ein paar Minuten zu spät im Hotel im Trainingslager, wir haben überhaupt kein Fass aufgemacht da.“

Dass Brunner fußballerisch hochveranlagt ist, das zeigt er seit Jahren. In der U19-Bundesliga erzielte er für den BVB-Nachwuchs in dieser Saison in neun Spielen zehn Tore, traf somit alle 67 Minuten. Auch bei der U17-Weltmeisterschaft kurz vor Weihnachten wusste er zu überzeugen.