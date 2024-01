So reagierte Uli Hoeneß auf den Tod von Franz Beckenbauer

„Franz verkörperte das „Mia san mia“

„Franz verkörperte das „Mia san mia“ als Erster, und das ist auch die Verpflichtung aller weiteren Bayern-Generationen: immer an sich glauben, stark sein und gleichzeitig bodenständig, immer gewinnen wollen – und sich treu bleiben“, erinnert Hoeneß an die unglaubliche Stärke und Leidenschaft Beckenbauers.

Rummenigge: Beckenbauer ein Unikat

Karl-Heinz Rummenigge erinnert sich an das erste Aufeinandertreffen mit dem damaligen Superstar der Bayern.“ Vor dem ersten Training habe ich mich vorgestellt: „Herr Beckenbauer, ich bin neu hier und heiße Karl-Heinz Rummenigge.“ Er meinte nur: „Ich bin der Franz.“ In der ersten Zeit habe ich nur geschaut und zugehört wie ein Lehrjunge. Ich musste einordnen, was um mich herum alles passiert, und ich habe von Franz gelernt, wie man es anderen leicht machen kann, sich in einer neuen Welt zurechtzufinden.“