Beckenbauer-Trauerfeier LIVE: SPORT1 zeigt Gedenken an den Kaiser im Stream und auf YouTube - alle Infos

Franz Beckenbauer wurde in seinem Leben zu einer Legende beim FC Bayern München. Nach seinem Tod am 7. Januar erweist ihm der Rekordmeister am Freitag die letzte Ehre (LIVE im SPORT1-Stream und auf YouTube) und veranstaltet eine Trauerfeier in der Allianz Arena.

SPORT1 fasst die wichtigsten Informationen zusammen:

Wann findet die Trauerfeier statt?

Die Trauerfeier findet am heutigen Freitag (19. Januar) in der Münchner Allianz-Arena statt. Offizieller Start ist ab 15 Uhr. Die Tore werden aber schon um 12 Uhr geöffnet. Ab 13.45 Uhr startet die Einstimmung unter anderem mit Blaskapellen, Kranzniederlegungen und dem Tölzer Knabenchor.

Wie können Sie die Trauerfeier sehen?

Kurzentschlossene haben noch die Möglichkeit sich auf der Homepage des Rekordmeisters ein Ticket zu sichern, da noch einige Plätze vorhanden sind. Der Eintritt ist kostenfrei.

Wer nicht im Stadion dabei ist, kann die Veranstaltung trotzdem live verfolgen. SPORT1 zeigt die Trauerfeier ab 13.40 Uhr LIVE im Stream und auf YouTube. Zudem sendet SPORT1 ab 20.15 Uhr eine Sondersendung mit Ausschnitten der Gedenkfeier im Free-TV.

Welche Stars sind anwesend?

Zahlreiche Stars haben bereits angekündigt, dass sie am Freitag in der Allianz-Arena sein werden. Unter anderem Boris Becker, Lothar Matthäus, Phillip Lahm oder Bastian Schweinsteiger werden anwesend sein. Zudem sind auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Ministerpräsident Markus Söder und Bundeskanzler Olaf Scholz in der Arena.

Für musikalische Begleitung ist auch gesorgt: Opernsänger Jonas Kaufmann wird in der Arena auftreten. Der 53-Jährige wird dabei drei Stücke singen - zu Beginn unter anderem „Time to say goodbye“ in der italienischen Version „Con te partirò“.

So können Sie Anteilnahme bekunden