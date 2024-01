Union Berlin von englischem Skandal-Fußballer böse attackiert

Joey Barton leistet sich üble Entgleisung

Union Berlin kritisiert Barton - der bleibt uneinsichtig

„Für alle unsere Fans in England, die diesen deprimierenden Scheiß verfolgen und sich vielleicht nicht sicher sind: Wir sind stolz darauf, dass Frauen in unseren Männerabteilungen arbeiten, genauso wie wir stolz darauf sind, dass Männer in unseren Frauenabteilungen arbeiten“, schrieben die Köpenicker auf X.

Barton reagierte - wie zuvor auch schon in einer Replik auf Kritik von Manchester-United-Legende Gary Neville - uneinsichtig. Er beantwortete die Wortmeldung in Berlin mit einem Rückgriff auf die deutsche Nazi-Vergangenheit.

Dass Barton damit Union Berlin konkret meint, ist eher unwahrscheinlich: Der Klub in seiner heutigen Form wurde erst 1966 gegründet, aus den Wurzeln des schon vor der NS-Zeit operierenden Vereins Union Oberschöneweide. Es sieht schlicht so aus, als ob der skandalbehaftete Ex-Profi in mehr als einer Hinsicht in der Vergangenheit lebt.