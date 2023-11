Marie-Louise Eta Co-Trainein bei Union Berlin : Die Pionierin der Bundesliga

Marie-Louise Eta ist die neue Co-Trainerin beim 1. FC Union Berlin. Nach dem Aus von Urs Fischer übernimmt interimsweise der bisherige U-19-Trainer Marco Grote. Als Co-Trainerin ist Eta die erste Frau in der Männer-Bundesliga, die einen Trainerposten übernimmt.

Ihre erfolgreiche Profi-Karriere als Spielerin begann für die gebürtige Dresdnerin beim 1. FFC Turbine Potsdam. Mit dem Klub feierte sie 2009, 2010 und 2011 drei Jahre in Folge die deutsche Meisterschaft. 2010 gewann sie sogar die Champions League.

Nach den erfolgreichen Jahren in Potsdam folgte der Wechsel zum Hamburger SV. Nachdem sich der HSV aus der Frauen-Bundesliga zurückzog, ging es über den BV Cloppenburg zu Werder Bremen. Bereits im Alter von 26 Jahren beendete Eta ihre aktive Profikarriere verletzungsbedingt.

Karriere als (Co)-Trainerin

Nachdem Eta zunächst verschiedene Stationen als Co-Trainerin in Jugendnationalmannschaften der Frauen durchlief, wechselte sie zurück nach Bremen und übernahm 2021 ebenfalls als Co-Trainerin der männlichen U-15 von Werder.

Fünf Bayern-Idole in Hall of Fame

Fünf Bayern-Idole in Hall of Fame

Mit dem Erhalt der Trainer-A-Lizenz beim DFB schloss sie sich dem 1.FC Union Berlin an. In Köpenick fungierte sie bereits an der Seite von Grote bei der U-19, mit dem sie nun nach der Trennung von Urs Fischer die Profimannschaft vorübergehend übernimmt.