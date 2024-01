Vom Fan zum Bundesliga-Schiedsrichter in Wolfsburg! Jetzt spricht der ehemalige Magath-Spieler

Tobias Krull hatte die Partie als Zuschauer besucht, nach Abpfiff war er der gefragteste Mann. Denn nach rund 14 Minuten Spielzeit war plötzlich Not am Mann. Da Linienrichter Thorben Siewer nach einem Ball ins Gesicht durch den Vierten Offiziellen Nicolas Winter ersetzt werden musste, fehlte ein Unparteiischer an der Seitenlinie.

Per Stadiondurchsage wurde ein (Amateur-)Schiedsrichter gesucht - und Krull sah seine Chance gekommen! „Zum Glück hab‘ ich einen Schiri-Schein. Das heißt, wenn jetzt Not am Mann ist, kann ich einspringen“, sagte er zu einer Begleitung schon vor dem Spiel. Wenig später war es dann tatsächlich so weit.