Watzke & BVB: Nachfolgersuche ohne Druck

Der 64-Jährige will auf Bitte des Präsidialausschusses in den kommenden Monaten einen Vorschlag vorlegen, wie es am 1. Januar 2026 weitergehen könnte. „Wenn alle Stricke reißen und mir fällt bis zum Frühjahr nichts ein, dann haben wir immer noch alle Positionen besetzt“, betonte Watzke: „Wir haben keinen Druck.“